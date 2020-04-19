2020/04/19 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقترحات الحظر الجزئي: غرامة 50 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة من المشمولين بالقرار من عمال وأصحاب مهن وحرف ومحال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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