2020/04/19 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقترحات الحظر الجزئي: يسمح لسائقي ’’الكيا’’ بالعمل على أن لا يتجاوز عدد الركاب 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقترحات الحظر الجزئي: يسمح لسائقي ’’الكيا’’ بالعمل على أن لا يتجاوز عدد الركاب 6 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).