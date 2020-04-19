2020/04/19 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقترحات الحظر الجزئي: يسمح لسائقي ’’الكيا’’ بالعمل على أن لا يتجاوز عدد الركاب 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
بغداد اليوم
بغداد اليوم
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقترحات الحظر الجزئي: يسمح لسائقي ’’الكيا’’ بالعمل على أن لا يتجاوز عدد الركاب 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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