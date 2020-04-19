2020/04/19 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأحال مركز شرطة النصر إلى شعبة مكافحة أجرام الرفاعي في محافظة ذي قار، الأوراق التحقيقية الخاصة بالمجنى عليها (ف.ح) و المتهم (ح.ج) تولد 1999 كاسب يسكن قضاء النصر مع المضبوطات (بندقية نوع كلاشنكوف أخمص مع مخزن واحد بداخله ١٩ إطلاقه) مع مصوغات ذهبية.ولأهمية الحادث تم التعمق بالتحقيق مع المتهم أعلاه و بأشراف ومتابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في قضاء الرفاعي.. قاتل زوجته يعترف بجريمته والسبب خلافات عائلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في قضاء الرفاعي.. قاتل زوجته يعترف بجريمته والسبب خلافات عائلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).