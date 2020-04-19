2020/04/19 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النص الكامل لمقترحات وزير الصحة بشأن الحظر والدوام في رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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