2020/04/19 | 15:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. وصول 285 عراقياً قادمين من القاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وصول 285 عراقياً قادمين من القاهرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وصول 285 عراقياً قادمين من القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).