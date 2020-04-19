صراع سياسي جديد.. منطقته المدن المحررة

2020/04/19 | 15:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كثيراً ما راهن رئيس تحالف القوى العراقية، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تماسك تحالفه، أمام الع...

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