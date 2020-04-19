2020/04/19 | 15:47 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صراع سياسي جديد.. منطقته المدن المحررة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كثيراً ما راهن رئيس تحالف القوى العراقية، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تماسك تحالفه، أمام الع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صراع سياسي جديد.. منطقته المدن المحررة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صراع سياسي جديد.. منطقته المدن المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).