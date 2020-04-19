 الصحة تقدم خارطة طريق لتطبيق “تخفيف القيود”: غرامة لمن لايرتدي الكمامة وتعليمات لأصحاب المهن و”الكيات”

2020/04/19 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت وزارة الصحة خارطة طريق لتطبيق “تخفيف القيود” خلال شهر رمضان تضمنت 16 توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق” 16 توصية، تضمن خارطة طريق لتخفيف القيود خلال شهر رمضان، تضمنت تعليمات لاصحاب المعامل وسيارات الاجرة والنقل ومحلات الحلاقة والمكاتب والمطاعم باتباع اليات تضمن تواجد اقل […]

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