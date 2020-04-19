بعد الاعتداء على سكانه… بلديّة لبنانيّة تزيل مخيماً للاجئين السوريين

2020/04/19 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت بلدية “غزة” في #لبنان، قبل أيام، قراراً يقضي بإزالة مخيم للاجئين السوريين قرب البلدة الواقعة في #سهل_البقاع.وفي بيانٍ يقضي بتفكيك المخيم وإزالته، قالت البلدية إن قرارها يأتي منعاً لحدوث أي ردات فعل…

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