خبير قانوني ينبه ذوي ضحايا كورونا في العراق: قد تحصلون على تعويضات

2020/04/19 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنبه الخبير في مجال القانون طارق حرب، ذوي ضحايا وباء "كوفيد 19"، إلى ملاحظة وصفها بـ"المهمة".

شدد حرب على ضرورة الإشارة إلى سبب الوفاة بالنسبة لضحايا وباء "كوفيد 19"

وقال حرب في إيضاح نشره عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، إن على المتضررين من فيروس كورونا بالوفاة "مطالبة الجهات التي تصدر شهادات الوفاة بذكر سبب الوفاة، فإن في ذلك حفظ لحقوقهم، حيث أن بعض الدول والأشخاص بدأوا بمطالبة الدولة التي كانت سببًا في انتشار فيروس كورونا بدفع تعويضات".

وأضاف، أن "المسؤولية المقررة بموجب القانون الدولي تشمل حتى الدولة التي كانت سببًا في نقل الوباء إلى العراق وليس الدولة التي كانت السبب في كورونا فقط"، في إشارة إلى الصين وإيران.

وشدد حرب، على ضرورة الانتباه إلى ذلك "لأجل حفظ حقوق العراقيين مما سيحصل مستقبلاً، ونيل التعويضات"، لافتًا إلى أهمية تحديد سبب الوفاة بشكل واضح بالنسبة لضحايا فيروس كورونا في شهادة الوفاة "لضمان حقوقهم".

وبين حرب بالقول، "لابد من التنبيه على ذلك فقد سمعنا أن بعض شهادات الوفاة الممنوحة لذوي المتوفين لم تحدد سبب الوفاة، وهذا غير صحيح حتى لو لم يتحقق شيء من مما ذكرنا، أي دون تأمل تعويض من الدولة التي يتردد اسمها كسبب في كورونا أو اسم الدولة التي نقلت كورونا إلى العراق، ولأغراض إثبات ذلك إذ كثرت المطالبات العالمية، ولأغراض القانون العراقي ومسألة تاريخ قبل أي هدف آخر".

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