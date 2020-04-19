كورونا.. مقترحات وتوصيات وزارة الصحة حول إجراءات شهر رمضان

2020/04/19 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة 6 توصيات حول إجراءات شهر رمضان (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

قدمت وزارة الصحة، 16 مقترحًا إلى اللجنة الحكومية العليا حول الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء "كوفيد 19" خلال شهر رمضان.

قدمت وزارة الصحة 16 مقترحًا و6 توصيات إلى اللجنة العليا حول إجراءات شهر رمضان المقبل

ووافقت اللجنة برئاسة عادل عبد المهدي، على بعض تلك المقترحات، من بينها رفع جزئي لحظر التجوال من الساعة السادسة صباحًا حتى السابعة مساءً، واستثناء مناطق محددة من رفع الحظر.

كما وافقت على منح الكوادر الصحية قطع أراض ومكافآت مالية تصل إلى 500 ألف دينار.

وفيما يلي نص مقترحات وتوصيات وزارة الصحة:

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