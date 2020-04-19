2020/04/19 | 16:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات كورونا في الهند تتجاوز الـ500 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في الهند تتجاوز الـ500) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في الهند تتجاوز الـ500) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).