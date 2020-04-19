2020/04/19 | 16:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بتقوية السدة الترابية القاطعة لهور الحمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتقوية السدة الترابية القاطعة لهور الحمار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتقوية السدة الترابية القاطعة لهور الحمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).