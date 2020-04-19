أول زيارة لوفد كردي لبغداد بعد تكليف الكاظمي.. ما هدفه؟

2020/04/19 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اجتماع بين وفد حكومي من منطقة كردستان العراق، مع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان ومسؤولين اخرين....

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