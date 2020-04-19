الصدر يتخذ موقفا جديدا تجاه حكومة الكاظمي

2020/04/19 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، موقفا جديدا بشأن اختيار اعضاء الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي، في وقت أعلنت فيه كتلة الفتح الني...

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