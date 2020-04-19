بالوثيقة.. الصدر يرد على رسالة ممرضين دعوه للمساعدة بتشريع قانون ’’معطَّل’’ يضمن حقوقهم

2020/04/19 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (19 نيسان 2020)، على رسالة ممرضين وجهوا اليه دعوة للمساعدة بتشريع قانون ’’معطَّل’’ يضمن حقوقهم.وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الصدر، جوابه عن الدعوة قائلاً: "يحال إلى المختصين للعمل على توفير حقوق الممرضين والممرضات بأسرع وقت"، مضيفاً: "فهم يستحقون ذلك لعملهم الجبار ولتضحياتهم الجسيمة".

ووجه عدد من الممرضين والممرضات الذين يواجهون فايروس كورونا، رسالة الى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لـ "حث النواب العراقيين ومنهم نواب سائرون، على إكمال مشروع قانون نقابة التمريض الذي من خلال تشريعه يضمن حقوق الممرضين، إن وافتهم المنية أثناء تأدية الواجب المقدس"، بحسب الوثيقة.





محافظ البصرة يكشف سببين مباشرين لقراره اغلاق قضاء الزبير بالكامل

يتبع ..................

بغداد اليوم- ديالى

لسنوات طويلة، شكلت الغيوم البيضاء المنبعثة من حرائق مكب النفايات المركزي، قرب ناحية كنعان شرق محافظة ديالى، أخطر تهديد بيئي نظراً لما تحمله تلك الغيوم.

الغيوم البيضاء هي عبارة عن ادخنة تحمل مواد سامة، وروائح كريهة، مثلت مصدر

بغداد اليوم-كربلاء

غادر 51 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في محافظتي بابل، وكربلاء، حيث كان 37 شخصاً من بابل، و14 آخرين من كربلاء.

وذكرت خلية الأزمة في بابل، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بشرى سارة، وب

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