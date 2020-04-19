الصحة العراقية تعلق على المطالبات برفع حظر التجوال كلياً وتكشف موقف علماء عراقيين وعالميين

2020/04/19 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة د.



سيف البدر، على استمرار خطر فيروس كورونا في العراق فيما أوضح موقف الوزارة من طلب رفع حظر التجوال بشكل كلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) ان " البصرة والمدن التي تملك مطارات ومنافذ حدودية ومن بينها السليمانية سجلت إصابات بفيروس كورونا أعلى من غيرها ومعها ايضاً مدن المراقد والعتبات لأنها استقطبت في السابق مئات الالاف من الزائرين".

وبخصوص الموقف الوبائي الحالي أوضح " بكل صراحة، فيما يخص الحديث عن سيطرة العراق على الفيروس، يومياً نقيم الوضع من خلال خبراء وزارة الصحة وعلماء من خارج البلاد فضلاً عن منظمة الصحة العالمية، والجميع يؤكد إن الوضع في العراق والعالم ما زال في دائرة الخطر".

وأضاف "لدينا انخفاض نسبي متذبذب ما بين صعود ونزول وهذا يعني ان الوضع لم يستقر ولم نسيطر بعد على كورونا".

وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة حول حظر التجوال وصلاحيات المحافظات بشأنه أوضح البدر " فيما يخص فرض حظر التجوال او رفعه الإجراءات مركزية وليس من صلاحية المحافظات رفع حظر التجوال، ورفع حظر التجوال رغم استمرار خطر فيروس كورونا خطأ علمي كبير، خبراء منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية اوصوا بالاستمرار بنفس الإجراءات الحالية حتى مع وجود انخفاض نسبي بمعدل الإصابات والوفيات".

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد (19 نيسان 2020)، قراراً برفع حظر التجوال جزئياً في البلاد خلال شهر رمضان.ونقلت وكالة الانباء الرسمية "واع"، ان "اللجنة العليا قررت رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً".واضافت ان "اللجنة العليا قررت ايضا استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال خلال شهر رمضان".وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد، قرارات لتسهيل حركة شاحنات الشركات الاستثمارية واستلام الحنطة من المزارعين.وذكرت الأمانة العامة لمجلس لوزراء، في بيان، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس کورونا قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 15 نيسان الجاري، الموافقة على تسهيل حركة الآليات وشاحنات الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ليلا، والتي تنقل المواد الإنشائية ومواد البناء الضرورية للمشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني في مكتب رئيس الوزراء".وبينت أن ذلك "شريطة إتباع الشركات المذكورة آنفا، وسائل السلامة العالمية للحفاظ على العاملين من انتشار وباء فايروس كورونا".واشارت الى أن "لجنة الصحة والسلامة الوطنية، استثنت عددا من ملاكات التجارة في بغداد والمحافظات لاستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين".ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، وفقا للبيان، على "استثناء وكلاء وزارة التجارة والمديرين العامين ومنسوبي الشركات العامة لتجارة الحبوب في محافظة بغداد والمحافظات كافة، من إجراءات فرض حظر التجوال، لغرض استلام محصول الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين خدمة للمصلحة العامة".

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