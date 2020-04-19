5 خطوات لعلاج الأعراض الطفيفة لعدوى كورونا بالمنزل

2020/04/19 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يعاني معظم المصابين بعدوى كورونا من أعراض خفيفة، تشبه أعراض الإنفلونزا مثل السعال الجاف وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، ربما لا يزيد عن 37.8 درجة مئوية، ويسهل التعافي من هذه الأعراض من خلال التزام الراحة التامة بالمنزل واتباع خمس خطوات أوردتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، فيما يلي:1- ترطيب الجسم:يراعى تناول الكثير من […]

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