الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تواصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي

2020/04/19 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحة الإيرانية ،اليوم الاحد، عن تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أقل من مئة وفاة لليوم السادس على التوالي.وأضافت وزارة الصحة في بيانها اليوم الأحد، ”تم تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 82211، منهم 3456 مصابا في حالة صحية حرجة، […]

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