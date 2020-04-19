2020/04/19 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة السند الوطنية النيابية تدعو رئيس الوزراء وخلية الأزمة لفتح المنافذ جزئيا لأدخال المواد الغذائية فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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