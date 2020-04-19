2020/04/19 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة: غلق الزبير بالكامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 16:14.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: غلق الزبير بالكامل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: غلق الزبير بالكامل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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