الصدر يوجه رسالة إلى الهيئة السياسية للعمل عليها “فورًا”

2020/04/19 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحالة مناشدة وصلته من مجموعة ممرضين وممرضات، إلى الهيئة السياسية للعمل على توفير حقوقهم فورًا.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، توجيه لفيف من الممرضين والممرضات، مناشدة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشريع قانون نقابة الممرضين نظرا لكونهم المتضررين الاكبر من العدوى خلال عملهم لمواجهة […]

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