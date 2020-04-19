“عصبة الثائرين” في العراق: قصّة التناسل من رحم الميليشيات

2020/04/19 | 16:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، ما تزال الميليشيات المسلّحة في #العراق تستهدف الوجود الأميركي من سفارة وقواعد عسكرية وشركات أمنية ونفطية في البلاد، حتى وإن تغيّرت خططها، فالهدف واحد وثابت.الميليشيات المعروفة التي كانت تستهدف الوجود الأميركي، غيّرت من…

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