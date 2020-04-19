هل يحمي فيتامين

2020/04/19 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يدرس مجموعة من العلماء وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين "د" داخل الجسم.

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