بعد الزبيدي.. موت شابة حامل حرقاً في الحلة

2020/04/19 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]متوفيت شابة متزوجة حرقاً بالنار في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

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