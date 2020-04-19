مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العثور على جثة مهشمة في سوق الشيوخ جنوب ذي قار

2020/04/19 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار افاد مصدر امني، اليوم الاحد، عن العثور على جثة مقطوعة الرأس جنوب محافظة ذي قار وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، انه” عثر على جثة متهشمة بلا رأس في منطقة العتيبة في قضاء سوق الشيوخ” واضاف ، ” لم يعلم سبب وفاتها حتى الان وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي […]

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