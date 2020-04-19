وزارة الداخلية تعلن القبض على 3 ارهابيين في كركوك وبغداد

2020/04/19 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على 3 ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظة كركوك والعاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على ثلاثة ارهابيين استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم إلقاء القبض على الأول […]

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