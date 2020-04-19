2020/04/19 | 17:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع الإحصائية السابقة.

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي إلى "ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9362 شخصا بعد أن كان على مستوى 8274 أمس السبت".

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة مقارنة مع إحصائية أمس السبت حينما بلغ هذا المعدل رقما قياسيا منذ بدء التفشي في البلاد بـ1132 حالة.

وأوضح العبد العالي أن "17% من الإصابات الجديدة تعود لمواطنين سعوديين فيما جاءت 83% من الحالات من نصيب مقيمين في المملكة".

وذكر أن "892 حالة تم اكتشافها من خلال المسح النشط، ما شكل 82% من الإصابات المعلنة اليوم".

كما أعلن المسؤول السعودي أن "العدد العام للفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا والتي تم إجراؤها في المملكة تخطت 180 ألف".

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بـ"تسجيل 5 وفيات جديدة بالمرض في المملكة خلال الساعات الت24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 97 شخصا، فيما يشهد هذا المعدل استقرارا نسبيا مقارنة مع الأيام لماضية".

وذكر العبد العالي أن "عدد المتعافين ارتفع إلى 1398 حالة بعد تسجيل 69 شفاء جديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).