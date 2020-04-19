2020/04/19 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، الاحد (19 نيسان 2020)، اتفاق وزارته مع حكومة اقليم كردستان بشأن آل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النفط يعلن عن أتفاق مع كردستان بشأن آلية جديدة لخفض الإنتاج النفطي بالتدريج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النفط يعلن عن أتفاق مع كردستان بشأن آلية جديدة لخفض الإنتاج النفطي بالتدريج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).