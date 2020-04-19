كورونا يقضي على ما تبقى من مدخرات السوريين

2020/04/19 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر خبير اقتصادي أن فيروس كورونا الجديد، غيّر من عادات التسوق لدى السوريين، واعتمدت الأسرة السورية على مدخراتها لشراء أساسية وتخزينها.وقال الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” في تصريح لصحيفة (الوطن) إن «الإجراءات الخاصة بـ #كورونا…

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