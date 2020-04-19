النجف تعلن المباشرة بالمسح العشوائي للتحري عن كورونا

2020/04/19 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الأحد، بدء عمليات تنفيذ مسح عشوائي للتحري عن وجود اصابات محتملة بفيروس كورونا.وقال مدير قسم الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، بشار كمونة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “لغرض محاصرة فيروس كورونا ومنع انتشاره باشر فريق مشترك من قسم الصحة العامة ضم مدراء شعب التحصين والامراض الانتقالية والصحية […]

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