الرؤساء العشرة الأعلى دخلا في العالم بينهم حاكم عربي

2020/04/19 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يظن الكثيرون أن الرئيس الأمريكي يحتل المرتبة الأولى عالميا بين الرؤوساء في قيمة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة رئاسته، إلا أن الأمور لاتبدو كذلك في الحقيقة، نظرا لاختلاف قوانين البلدان التي تحدد قيمة هذه الرواتب.لاتصرح كل الدول عن المبالغ المخصصة للرؤساء، من رواتب سنوية تتراوح بين 200 ألف دولار أمريكي وأكثر […]

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