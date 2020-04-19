تقنية جديدة تعوض غياب الجماهير في الملاعب الأوروبية

2020/04/19 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاستعرضت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن وكالة “DPA” الحلول المقترحة لتعويض غياب الجماهير في الدوري الألماني بعد استئناف البطولة في الأسابيع القادمة.وتعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أكدت سيطرتها على وباء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في شلل كامل بجميع أشكال كرة القدم، حيث أصبحت أعداد المتعافين أكبر من المصابين، وبدأ الاتحاد […]

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