نائب موصلي يصف واقع نينوى الصحي بـ “المزري المضحك” ويطالب بتحرك عاجل لمنع كارثة وشيكة

2020/04/19 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..وصف عضو مجلس النواب عن نينوى، شيروان الدوبرداني، الاحد، واقع المحافظة الصحي بـ “المزري والمضحك “، مطالبا بغداد بضرورة التحرك السريع لمنع حدوث “كارثة” بسبب فيروس كورونا.وقال الدوبرداني لـ /المعلومـة/ إن “وزارة الصحة في بغداد مقصرة تماما مع محافظة نينوى فيما يخص إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا”، مشيرا الى أن […]

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