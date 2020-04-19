الصناعة: إنتاج وجبات “ريادية” من الأدوية البيطرية

2020/04/19 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنـت هيأة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن قيام مركز بحوث وإنتاج الأدوية البيطرية التابع لها إنتاج وجبات ريادية من الأدوية البيطرية للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية.وذكرت الهيأة في بيان تلقته “العهد نيوز” ان فريق عمل في المركز المذكور تمكن من تحضير وجبات ريادية لعدد من المستحضرات […]

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