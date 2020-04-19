تراجع “شعبية” الرئيس الفرنسي إثر تفشي فيروس كورونا

2020/04/19 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة طفيفة خلال شهر أبريل الجاري، بعد ارتفاع بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي،في ظل تفشي فيروس كورونا.وقد تراجعت شعبية ماكرون بنسبة نقطة مئوية في أبريل الجاري لتصل إلى 42%، عقب أن ارتفعت بواقع 11 نقطة في مارس الماضي،وذلك وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة فرنسية اليوم الأحد.وشمل […]

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