طقس العراق.. موجة حر ’أنيقة’.. درجات أربعينية وأجواء ربيعية تسبق شهر رمضان

2020/04/19 | 17:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المتنبئ الجوي محمد الدوري، السبت، ان تشهد البلاد موجة حر تسبق شهر رمضان، ووصول درجات ا...

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