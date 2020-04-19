2020/04/19 | 17:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اكتشف باحثون من برنامج الصحة العالمية التابع لمعهد سميثسونيان ستة “فيروسات كورونية” جديدة في ميانمار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذه الفيروسات في أي مكان في العالم.ووفقًا لمؤلفي التقرير الذي نقله موقع 20minutos الاسباني، الاسبوع الماضي، فأن الفيروسات التاجية المكتشفة حديثًا لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بنك الامراض” يهدد البشرية،،العثور على ستة أنواع جديدة من “الفيروسات الكورونية” في الخفاش) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بنك الامراض” يهدد البشرية،،العثور على ستة أنواع جديدة من “الفيروسات الكورونية” في الخفاش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).