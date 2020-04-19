2020/04/19 | 17:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أقر حارس وقائد بايرن ميونيخ، الدولي الألماني مانويل نوير، أنه يشعر بالغضب نتيجة ما يسرب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوير يفتح النار على إدارة فريقه بايرن ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوير يفتح النار على إدارة فريقه بايرن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).