تماثل 7 مصابين بفيروس كورونا للشفاء في أربيل

2020/04/19 | 17:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم الاحد، تعافي سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد.

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