بيان مشترك لممثلي المرأة في الحكومة والبرلمان

2020/04/19 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

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على خلفية حادثة ملاك الزبيدي التي توفيت حرقاً في النجف .

أصدر الاجتماع المشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بيانا بشأن ظاهرة العنف الأُسري في ظل أزمتي الاقتصاد العراقي ووباء كورونا.

ودعا البيان إلى الإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أولويات عمل أُولى جلسات مجلس النواب.

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