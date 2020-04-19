596 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

2020/04/19 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، تسجيل 596 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في مستشفيات البلاد.وبالتالي ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس إلى 16060 على الأراضي البريطانية.وبشكل إجمالي، أوقع فيروس كورونا المستجد 16060 وفاة في المستشفيات البريطانية من اصل 120067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس […]

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