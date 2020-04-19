هل تنجح الفلسفة في تنوير العقل الديني التاريخي ج1 - عباس علي العلي

2020/04/19 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من المقولات القديمة في الفكر الديني الإسلامي بصيغته اللاهوتية المترسخة أن الفلسفة وعلم الكلام هما أكبر أعداء الفكر الديني وهما الوسيلة العظمى التي يمكنها وبمجرد التفكير فيها ستقود إلى الأرتداد عن الإيمان التقليدي والكفر بالدين، لذا حرم الكثير من علماء المسلمين وما زال البعض منهم لليوم يرون هذا الرأي ويدعون له، والحقية ليس بمستغرب أن ينظر هؤلاء للفلسفة من هذا المنطق (الفلسفة ككل) لأنها في طبيعتها و......

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