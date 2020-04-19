2020/04/19 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، من أسماهم بـ"قيادات الصدفة" بأنهم يحاولون إفشال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في تشكيل حكومته.وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "تحاول بعض قيادات الصدفة أن تحفر حفرةً للمُكلّف لإفشال مهمته".وأضاف "فليعلم من ينوي الانجرار خلف هؤلاء بأن الجميع سيقع فيها، وكفاكم تفسيراً لفشلكم وفقاً لنظرية المؤامرة وادعموا المكلف حتى وإن اختلفتم معه لأن علامات انهيار النظام السياسيّ صارت واضحة".​تحاولُ بعض قيادات الصدفة أن تحفر حفرةً للمُكلّف لإفشال مهمته.فليعلم مَن ينوي الإنجرار خلف هؤلاء بأن الجميع سيقع فيها، وكفاكم تفسيراً لفشلكم وفقاً لنظرية المؤامرة وادعموا المُكلّف حتى وإن اختلفتم معه لأن علامات انهيار النظام السياسيّ صارت واضحة!— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) April 19, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يحذر من "انهيار" النظام السياسي بسبب "قيادات الصدفة") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يحذر من "انهيار" النظام السياسي بسبب "قيادات الصدفة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).