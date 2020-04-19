صحة النجف تباشر بخطة

2020/04/19 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة النجف، رضوان الكندي، اليوم الاحد، عن البدء بالمسح الميداني في احياء المحافظه كافة للكشف عن فيروس كورونا.وقال الكندي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمت المباشرة بالمسح الميداني في احياء المحافظه كافة بهدف الانتقال من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم للقضاء على فيروس كورونا".

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