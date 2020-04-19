"صلاة أسطح المنازل" تشعل الجدل في مصر.. ودار الإفتاء تحذر

2020/04/19 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الآثار في مصر، السبت، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية، في محافظة الجيزة، تضمن حيوانات وطيورا مقدسة.

واكتشف علماء الآثار في في موقع جبانة بئرا بلغ مقاسها حوالي 120×90سم بعمق حوالي 11 متر.

واكتشفت حجرة دفن في أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ومومياوات.

وتم العثور في إحدى النيشات على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية ظهرت عليه كتابات بالحبر الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية.

من بينها تماثيل كانت توضع مع الموتى باعتقاد أنها ستقوم بخدمتهم بعد الموت في الحياة الأخرى، بعض هذه التماثيل عليها كتابات هيروغليفية.

مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس.

وكان قد بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة بحسب ما تقول وزارة الآثار من أبريل 2018، ومازال العمل مستمر حتى الآن.

و تم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية على أيدي العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة "واح تي" الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.

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