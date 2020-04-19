العمليات المشتركة: داعش بدأ بانتهاج استراتيجية جديدة بالاعتداء على المواطنين

2020/04/19 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، ان تنظيم داعش الارهابي بدأ بانتهاج استراتيجية جديدة بالاعتداء على المواطنين.وقال الخفاجي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” بدأ بانتهاج استراتيجية أخرى في الاعتداء على المواطنين والقوات الامنية و القوات الأمنية منتشرة في الرطبة ومناطق أخرى للتصدي للإرهابيين “.واضاف […]

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