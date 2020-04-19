صحة الرصافة تهاجم كورونا في النهروان

2020/04/19 | 17:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة الرصافة في بغداد، عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرصد الاستباقي للبحث عن اصابات بفيروس كورونا جنوبي العاصمة وفي مناطق العشوائيات المحيطة به.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة تواصل عمليات الرصد الوبائي الاستباقي الفعال للتحري عن اصابات فيروس كورونا بمناطق الرصافة".واضاف ان "الرصافة اطلقت اليوم عمليات الرصد بمنطقة النهروان والمناطق العشوائية المحيطة به بمشاركة الكوادر الصحية من المؤسسات الساندة".واوضح انه "تم سحب النماذج المختبرية لعدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وارسلت الى المختبرات وبانتظار النتائج".ولفت الساعدي الى ان "الهدف من تلك الحملات هو رصد الاصابات الاستباقي قبل نقل العدوى للآخرين والسيطرة على الفيروس ومن ثم القضاء عليه".وأكد ان دائرته "تواصل عمليات الرصد الوبائي لجميع مناطق الرصافة الواحدة تلو الأخرى وتواكب الاجراءات الاحترازية وفق لوائح منظمة الصحة العالمية وتعليمات خلية الازمة في الوزارة".

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