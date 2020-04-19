الصناعة تباشر بإنتاج وسط

2020/04/19 | 17:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنـت هيئة البحث والتطوير الصناعي، اليوم الاحد، عن المباشرة بإنتاج وسط "زرعي" لعينات مرضى فيروس كورونا، للإسهام في جهود مكافحة الوباء.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "فريق عمل في مركز بحوث وإنتاج الأدوية البيطرية تمكن من تحضير وجبات ريادية لعدد من المستحضرات والأدوية البيطرية".وأضافت أن "من بين الأدوية (فيتامين Vit AD3E) الذي يساهم في زيادة إنتاج البيض والمحافظة على الدواجن في حالات الإجهاد الناتجة عن الإصابات البكتيرية وغيرها من الإصابات المرضية".وأشارت إلى أنه "تم إنتاج مختلف أنواع المعقمات والمطهرات وتحضير وسط زرعي لنقل عينات مرضى كورونا إضافة الى إسهامات أخرى لمكافحة هذا المرض".

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