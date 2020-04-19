نجم وطني السلة يرفض عرضا إماراتياً

2020/04/19 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رفض لاعب النفط والمنتخب الوطني لكرة السلة، إيهاب حسن، رفضه عرضا إماراتيا في الموسم الحالي.وقال حسن /المعلومة/ إن “نادي الوصل الاماراتي قدم عرضاً لضمي خلال فترة الانتقالات الماضية”.وأضاف “رفضت العرض كونه غير ملبي للطموح، وقررت الانضمام الى الكرخ بعد مفاوضاتهم الجادة ورغبتهم الحقيقية لضمي”.تجدر الاشارة الى ان دوري السلة الممتاز […]

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