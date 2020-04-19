2020/04/19 | 17:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يعلن التزامه باتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط

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